½÷Í¥¤Î¥«¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤¬¡¢²áµî¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¹»ÆâË½ÎÏ¡Ê¤¤¤¸¤á¡Ë¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥­¥à¡¦¥Á¥ã¥ó¥ª¥¯ SHOW4¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤ÈÉ×¤Î¥Ô¥ç¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ô¥ëÉ×ºÊ¤¬½Ð±é¡£¥Ô¥ç¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ô¥ë¤Ï¡¢¡ÖºÊ¤¬´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢ËÜ¿´¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÈÖÁÈ¤Ë´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÚÈæ³Ó²èÁü¡Û¥«¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¡¢¡ÈÀ°·Áµ¿ÏÇ¡É¤ò¼áÌÀ¤³¤ÎÆü¡¢¥«¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤Ï´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¸½ºßÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¾¯¤·¤Õ