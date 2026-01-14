¥­¥ã¥¹¥³¤«¤é¡¢¿·ºî¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¡Ö¸«¤¨¤ë¡ªÈô¤Ö¡ªKIRA¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¿·ÇÛ¹ç¤ÇÈ¿È¯À­Ç½¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Èôµ÷Î¥½Å»ë¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¸þ¤±2¥Ô¡¼¥¹¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¡ØKIRA¡úMAX¡Ê¥­¥é¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤ò2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¹­Êó¡£¡Ú²èÁü¡Û¤½¤Î¥À¡¼¥¹È¢¤â¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÌÜÎ©¤Ä¡ª»ëÇ§À­¤Î¹â¤µ¤ÈÈô¤Ó¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØKIRA¡Ê¥­¥é¡Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢Á°ºî¡ØKIRA¡úSTAR¡Ù¤«¤é¡¢Èô¤Ó¡¢