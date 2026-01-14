13Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¡¢ºòµ¨¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤Î½Ë¾¡²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£JLPGA¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¡¢¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÀÄ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë»Â¿·¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½Ë¾¡²ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×²ñ¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢Íè¾ì¤·¤¿½êÂ°Àè¤ÎÂçÅì·úÂ÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ý¥ó