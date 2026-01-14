¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿¼Ìë¤ËÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç²Ð»ö ¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î°äÂÎ ¤³¤Î²È¤Î½»¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º °¦ÃÎ¡¦°ìµÜ»Ô ²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìµÜ»ÔÇë¸¶Ä®¤Ë¤¢¤ëÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°2»þ²á¤®¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à½÷À­¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¼Ö13Âæ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢²Ð¤ÏÌó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú