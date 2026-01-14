14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏÅß¤Î´¨¤µ¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ç¤ÏÌÔ¤Õ¤Ö¤­¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ã14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡äÆîÉ÷¤ÈÃÈ¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Äãµ¤°µ¤ÏÅì¤ØÎ¥¤ì¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÀ¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¶õ¤Ë¤Ï´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤Ï¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÌÔ¤Õ¤Ö¤­¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌÎ¦¤«¤éËÌ¤Ç¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢ÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ