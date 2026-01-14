²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤³ÎÄê¿½¹ð¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÂà¿¦¸å¡¢¸øÅªÇ¯¶âÅù¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤«¤ÄÇ¯´Ö¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬400Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤ÏÎáÏÂ8¡Ê2026¡ËÇ¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡£Äù¤áÀÚ¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¹²¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡£2¿Í¤ÎÀÇÍý»Î¡¢°ë¹ÀÇ·¤µ¤ó¡¦À¾»³¤Î¤ê¤³¤µ¤ó´Æ½¤¤Î¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤ò¤¹¤ë¡ªÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô ÄêÇ¯Âà¿¦¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¤«¤ó¤¿¤ó³ÎÄê¿½¹ð¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢³ÎÄê¿½