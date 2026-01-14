¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÆüËÜÄÌ±¿¡¦ËÌÀîÍøÀ¸³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬º£µ¨¤«¤é¼ç¾­¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Æþ¼Ò11Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë±¦ÂÇ¤Á¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ù¤¯ÂçÌò¤òÃ´¤¦¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï1ÅÀº¹¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»æ°ì½Å¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Á¤­¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÍ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÈ¯¸À¤·¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·