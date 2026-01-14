¢§ÀÅ²¬¸©¡ÊÀÅ²¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£´Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÃæÉô¡ÛÀ²¤ì¡ÚÀ¾Éô¡Û¤¯¤â¤ê¸åÀ²¤ì¡ÚÅìÉô¡ÛÀ²¤ì¡Ú°ËÆ¦¡ÛÀ²¤ì¢§°¦ÃÎ¸©¡ÊÌ¾¸Å²°ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£´Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÀ¾Éô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¡ÚÅìÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¢§´ôÉì¸©¡Ê´ôÉìÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£´Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÈþÇ»ÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê¸å»þ¡¹À²¤ì¡ÚÈôÂÍÃÏÊý¡ÛÀã¸å¤¯¤â¤ê¢§»°½Å¸©¡ÊÄÅÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£´Æü£µ»þ¡Ë¡ÚËÌÃæÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì