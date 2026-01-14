2025Ç¯²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢´ôÉì¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»¡Ê°Ê²¼¡¢¸©´ôÉì¾¦¡Ë¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¡£¸øÎ©¹»¤Î²÷¿Ê·â¡¢¤È¤ê¤ï¤±½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñÍ¥¾¡¹»¡¦²£ÉÍ¹âÅù³Ø¹»¡Ê°Ê²¼¡¢²£ÉÍ¡Ë¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤­¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¸©´ôÉì¾¦¤Î²£»³²¹Âç¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤È¡ËÁª¼ê¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤­¡¢º¸¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤«¤é¾®»Ø¤Þ¤Ç¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ