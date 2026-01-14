¢§ËÌ³¤Æ»¡Ê»¥ËÚ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Û¤«³ÆÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£´Æü£µ»þ¡Ë¡Ú½¡Ã«ÃÏÊý¡ÛÉ÷Àã¶¯¤¤¡Ú¾åÀîÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹Àã¡ÚÎ±Ë¨ÃÏÊý¡ÛË½É÷Àã¡ÚÌÖÁöÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚËÌ¸«ÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚÌæÊÌÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê°ì»þÀã¡Ú¶üÏ©ÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡Úº¬¼¼ÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡Ú½½¾¡ÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚÃÀ¿¶ÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê¡ÚÆü¹âÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê¡ÚÀÐ¼íÃÏÊý¡ÛÀã»þ¡¹»ß¤à¡Ú¶õÃÎÃÏÊý¡ÛÀã¡Ú¸å»ÖÃÏÊý¡ÛÀã¡ÚÅÏÅçÃÏÊý¡ÛÀã»þ¡¹»ß¤à¡ÚÛØ»³ÃÏÊý¡ÛÉ÷Àã¶¯¤¤