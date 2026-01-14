ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê28¡á¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¡Ë¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó79.5²¯±ß¡Ë¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ïº£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ê¤É¤â³ÍÆÀ¤ËÆ°¤­¡¢3µåÃÄ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂÐÌÌ¤â¤·¤¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÌÌÃÌ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤â¥á¥Ã¥Ä¤¬3Ç¯Áí