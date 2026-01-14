Ãæ¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¦´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤Ë13Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÂåÂØ¤òµÞ¤°¡¢Æñ¤·¤µ¤Ï¤É¤³¤Ë¡©¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ê¸¾Ï¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤éÆ±ÌÁ¹ñ¤È½ÅÍ×¹ÛÊª¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÂÐÃæ°ÍÂ¸¤òÄã¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÆîÄ»Åç¼þÊÕ³¤°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼³¤¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î»î¸³ºÎ·¡¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢ÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤­¤å¤¦¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¿å¿¼Ìó6000¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â´Ä¶­²¼¤Ç¥ì¥¢¥¢¡¼