£±£·¡¢£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤òÁ°¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£Â¢Á°½ð¤Ï£±£³Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÓÍ®²Ö¡Ê¤æ¤¦¤«¡Ë¤µ¤ó¤ò°ìÆü½ðÄ¹¤Ë¾·¤­¡¢ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤ÎÅÔ±ÄÀõÁðÀþÀõÁð¶¶±Ø¤ÇÃÔ´ÁÈï³²ËÉ»ß¤Î·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÎ©Â¢Á°¹©²Ê¹â¹»¤ÈÆ±Ç¦²¬¡Ê¤·¤Î¤Ö¤¬¤ª¤«¡Ë¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌÌó£´£°¿Í¤â»²²Ã¡£µÆÃÓ¤µ¤ó¤ÏÀ¸ÅÌ¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢ÃÔ´Á·âÂàµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë·Ù»ëÄ£¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£