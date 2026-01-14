15:00¾ëÆâ·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¡¢·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Õ¥©ー¥ê¥ó¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ë 17:20¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢Åê»ñ²È²ñµÄ½ÐÀÊ 18:15¥Æ¥¤¥éー±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¡¢¹Ö±é 23:50¥Ýー¥ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë 15Æü0:00¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¡¢·ÐºÑ²ñµÄ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë 0:30¥é¥à¥¹¥Ç¥ó±ÑÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢¹Ö±é ÊÆ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·× 2:00¥Ü