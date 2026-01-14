[1.13 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕGLÂè3Àá ÆüËÜ 2-0 ¥«¥¿¡¼¥ë ¥¸¥Ã¥À]¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£DF±ÊÌî½¤ÅÔ(Æ£»Þ)¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö2»î¹ç¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¼éÈ÷¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã£À®¤Ç¤­¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Á°Àá¤ËÂ³¤¤¤ÆÀèÈ¯¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¡£±ÊÌî¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤Î