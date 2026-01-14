¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥Ï¥Þ¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè3Æü¡Ê2026Ç¯1·î13Æü¥Ð¥Ï¥Þ¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¯¥é¥ÖGC¡á7159¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ä¤ê¤ÈÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢21°Ì¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ×¤ó¤ÀÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î71¤È¿­¤Ð¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢ÄÌ»»12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç45°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È8ÂÇº¹¤ÇºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤«¤¦¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É2Æü´Ö¤ò¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Ç½ª¤¨¤¿ÀÐÀî¤Ï1ÈÖ¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¡¢4ÈÖ¤Ç¤â