°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È14ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Æ±¸©°ìµÜ»Ô¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤¬Ç³¤¨¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ­¡Ê62¡Ë¤È80Âå¤ÎÊì¿Æ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡¢¸©·Ù¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£