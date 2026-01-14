¡Ö¼Â¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Î²ÁÃÍ¤Ï²¼¤êºä¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£'25Ç¯½©º¢¤«¤é´°Á´¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Çä¤êºß¸Ë¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ÀÁê¾ì¤Ë±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2030Ç¯¤òÌÜ½è¤Ë¡¢ÏÑ´ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³ÆÃÏ¤ÇÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤½¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÉ¾ÏÀ²È¤Ç¡Ö¥ª¥é¥¬Áí¸¦¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎËÒÌîÃÎ¹°»á¤À¡£¡Ö2030Ç¯¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¼ûÍ×¤Ï°ìµ¤¤ËÈ´¤±¤ë¡×¸½