Èï³²Â¿È¯¡Ö¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¡×Æù¤ÎÌ£¤Ï¡Ä¡Ö¥í¡¼¥¹Æù¤È¥Ð¥éÆù¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×Ä¹Ìî¸©³ýÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¡¦¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¡×¤ÎÆ£ÌÚÆÁÉ§¥·¥§¥Õ¤¬¤Ù¤¿Ë«¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤Ç¤â¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¹«¤ÇÌñ²ð¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤À¡£Æ£ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¸¥Ó¥¨¿¶¶½¶¨²ñ¡×¡Ê°Ê²¼¥¸¥Ó¥¨¶¨²ñ¡Ë¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬»ÅÎ±¤á¤¿·§¤ò¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯