¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¿©¤äÆüËÜ»ºÊÆ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¡¢ºß±Ñ¹ñÆüËÜÂç»È´Û¤Ï13Æü¡¢±Ñ¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ò¾·¤­¤ª¤Ë¤®¤êºî¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é±Ñ¹ñ¤Ø¤Î¥³¥áÍ¢½ÐÎÌ¤Ï2024Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤¬´ÄÂÀÊ¿ÍÎÏ¢·È¶¨Äê¡ÊTPP¡Ë¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆüËÜ»ºÊÆ¤ÎÉáµÚ¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥³¥á²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯¤¬¡¢Âç»È´Û¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¸»º´ðÈ×¤ò°Ý»ý¡¦