ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬3·îËö¤ÇÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤Èº£¸å¤â¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¤¡¢½Õ¤«¤é¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎµÜº¬À¿»Ê¡Ê62¡Ë¤ä¸µÆ±¶É¥¢¥Ê¤ÎÀèÇÚ¡¢±©Ä»¿µ°ì¡Ê54¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£´äÅÄ¥¢¥Ê¤Ï·ÄÂç¤«¤é2018Ç¯¤ËÆþ¼Ò¡£È¾Ç¯¸å¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡×¡Ê·îÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¿·¿Í»þÂå¤«¤é¾­Íè¤ò³éË¾¤µ¤ì¡¢³èÌö¤·