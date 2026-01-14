¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¤ÈÀâ¤¤¤¿Àî¾å¼ÒÄ¹¤Ø´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÂ¤·Á¤òº©´ê¡ª ÀïÁ°¤«¤é¥ª¥ë¥¬¥ó¤ä¥Ô¥¢¥Î¤Î³Ú´ï¥áー¥«ー¤À¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥Ï¤¬¡¢Àï¸å¤Ë¥ªー¥È¥Ð¥¤ÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤ÇÆóÎØ¥áー¥«ー¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬1955Ç¯¡£¤½¤ì¤«¤é¶Ï¤«2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñ¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤È¤Ê¤ë250cc¤Î2µ¤Åû¡¢YD-1¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£Àï¸å¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÆóÎØ¥áー¥«ー¤Ï¡¢Åö½é¤É¤³¤â