¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡Ê64¡Ë¤¬¡¢1·î23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¡¢½°±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬Êó¤¸¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÏŽ¢ÁíÍý¤ÏÁá´ü²ò»¶¤Ë¤ÏÈÝÄêÅªŽ£¤È¤Î¸«Êý¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÆ°¤­¤ÏŽ¢ÅÅ·â²ò»¶Ž£¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎŽ¢¾¡»»Ž£¤Ï――¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¹â»ÔÁíÍý¤Ë²ò»¶¤Î½õ¸À¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª ²ò»¶É÷¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¾Æ¤­µûÄê¿©¡×²ñÃÌ Ž¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÎÉ×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÁÍý¤â¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¡Ä¡Ä¡£