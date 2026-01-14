2024Ç¯1·î¡¢¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥é¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥«¥ê¥Ã¥¯»á¡á¥í¥ó¥É¥ó¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï13Æü¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¤Ç¥¯¥é¥ÖOB¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥«¥ê¥Ã¥¯»á¡Ê44¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ïº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¡£2021Ç¯¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤Ç»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ïºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤éÎ¨¤¤¤¿¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥ó´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±