ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀÝ¼è¤Ë¤è¤êÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¿©ÉÊ¤ÈÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¿©ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¤è¤¤¿©¤ÙÊª¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¿©»öÊýË¡¤â²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ­»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ