Ê¼¸Ë¸©¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄ«Íè»Ô¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËµìÀ¸ÌîÄ®¡¦ÏÂÅÄ»³Ä®¡¦»³ÅìÄ®¡¦Ä«ÍèÄ®¤Î£´Ä®¤¬¹çÊ»¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿Îò»Ë»ñ»º¤¬ÅÀºß¤·¡¢Ãæ»³´ÖÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Þ¤Á¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾½ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹ñ»ËÀ×¡ÖÃÝÅÄ¾ëÀ×¡×¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëË­¿Ã½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÝÅÄ¾ë¤Ë¿¼¤¤±ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±À³¤¤Ë