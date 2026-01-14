¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬¸µÆü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£81ºÐ¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬13Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢³Æ³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£1975Ç¯¡Ê¾¼50¡Ë10·î¤Ë¡¢Åö»þ¼ç¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤òTBS·Ï¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤Î»Ê²ñ¤ËÈ´¤Æ¤­¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤ò³«¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê84¡Ë¤¬Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡þ¡þ¡þÇëËÜ¤Ïµ×