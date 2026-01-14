¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ï13Æü(ÆüËÜ»þ´Ö14Æü)¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÆâÂ¦¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£APÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤­¤¿ÊÑ¹¹¤Ç¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï1973Ç¯¤Î³«¾ì°ÊÍè¡¢ÆÀÅÀ¤¬ºÇ¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¿Ç¯¤âµÄÏÀ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤­¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤ÎJ.J.¥Ô¥³¥íGM¡£¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ£Ë¡¤Ï¡¢È¾À¤µª