Ä·Ëþ3²ó¤ò´Þ¤á¤¿·×4²ó¤Î¥¢¥¬¥ê¡£ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤Î±àÅÄ¸­¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬1·î13Æü¡¢¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè1»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢»ý¤ÁÅÀ5Ëü7000ÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥Ã¥×¤Ø¤Î·èÄêÂÇ¡ª±àÅÄ¡¢ÞÕ¿È¤ÎÄ·Ëþ¥Ä¥â¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡ËÈ´¤­¤ÄÈ´¤«¤ì¤Ä¤Î¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢±àÅÄ¡¢U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«¶É¡£Åì1¶É