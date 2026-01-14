NY³ô¼°13Æü¡ÊNY»þ´Ö16:24¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:24¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ49191.99¡Ê-398.21-0.80%¡Ë S¡õP5006963.74¡Ê-13.53-0.19%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯23709.88¡Ê-24.02-0.10%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª54065¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+305+0.57%¡Ë ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë£±£²·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£²¡¥£·¡ó¤ÈÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥¢»Ø¿ô¤¬£²¡¥£¶¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤ò²¼