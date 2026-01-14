ËÜÆü1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë8»þ¡Á9»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢²¬»³Å·²»¤é¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡ÖÁá²¡¤· ÆüËÜÁ´¹ñÃ£¿Í¥¯¥¤¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¿·¥¯¥¤¥º´ë²è¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤¤¤ëÃ£¿Í¤¿¤Á¤¬ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Åö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¡£1ÌäÌÜ¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¸Å¤¤²È²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤­¡¢ÏÂ»æ¤òÇ¨¤é¤·¤Æ²¿¤«¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¡£¤³¤ì¤Ë·Ý¿Í¥Á¡¼¥à¤¬