日本テレビ系で放送していた人気番組「行列のできる相談所」。5年ぶりに「行列のできる法律相談所」と番組タイトルに「法律」が復活！1月20日（火）よる9時〜10時54分「行列のできる法律相談所 2時間スペシャル」を放送する。2002年4月にレギュラー放送を開始し、2021年には「行列のできる相談所」に番組名を変更。今回は原点回帰し、「行列のできる法律相談所」として復活。芸能人の法律相談に、史上最強の弁護士軍団が挑む！番組