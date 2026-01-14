米連邦準備制度理事会（FRB）＝ワシントン（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米金融最大手JPモルガン・チェースのダイモン最高経営責任者（CEO）は13日、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長に対する米司法当局の捜査について、中央銀行の独立性を損ない、将来的に金利を押し上げる可能性があると警告した。米ブルームバーグ通信が報じた。この日の決算発表後の電話会見で見解を示した。ダイモン氏は「誰もがFRBの独