今夜1月14日21時放送の水谷豊主演ドラマ『相棒 season24』（テレビ朝日系）第12話「特調係 陣川公平」に、原田龍二演じるシリーズ屈指の人気キャラクター・陣川公平が登場する。彼がまさかの大手柄を立て、しかも“非公認部署”を立ち上げていた―？【写真】12話より陣川公平（原田龍二）の場面写真（ほか5枚）捜査二課刑事・陣川公平は熱血漢でありながら、思い込みが激しくほれっぽい性格があだとなり、さまざまなトラブルを