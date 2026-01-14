今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。高校生の息子さんが学校で体調不良になり、先生から「お昼を食べていないそうで……」と言われてしまったA子さん。お昼代は渡しているのに、何故！？ 高校から連絡 ある日、高校生の息子が体調不良になったと学校から連絡があり、私は急いで息子を迎えに行きました。 すると先生から、「ここ最近、お昼を食べていないそうなんですが……」と説明が。「もっとし