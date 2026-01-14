先週は中山、京都で２重賞が行われた。１１日のフェアリーＳは、ブラックチャリスが勝利。中山マイルでは不利な外枠をはね返した。母の全３勝は１４００メートル以下でのもので、マイルは少し長い印象もあったが、鞍上の好プレーもあって勝ち切った。プラス１０キロと体も成長したのも好印象。何よりもこの賞金加算で、桜花賞までじっくりと調整できるのは大きい。一方、１２日のシンザン記念は９番人気の伏兵サンダーストラ