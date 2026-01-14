ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤«¤é¡È¥Þ¥ëÈë¡Éºâ³¦¾ðÊó¤ò¤¯¤ï¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¤ÎÌ¾Êª¥³¥é¥à¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¡£2026Ç¯2·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÌ¾´Õ¡×¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î¼¡À¤Âå¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»÷´é³¨ÉÕ¤­¤Ç°ìµó¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÃÝÅÄ²ÅÊ¸¡Ë¡£¡Ú¥¤¥é¥¹¥ÈÌ¾´Õ¡Û¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¶á·òÂÀ¼¹¹ÔÌò°÷CFO¢¡¢¡¢¡2025Ç¯¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²è´ü¤È¤Ê¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£10·î31Æü¤Ë¤ÏÆü·ÐÊ¿