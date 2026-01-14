´Ú¹ñ¤Ç2024Ç¯¡¢Èó¾ï²ü¸·¤òÀë¸À¤·¤¿Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡¤¬»à·º¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÕúÈï¹ð¤Ï2024Ç¯12·î¡¢Èó¾ï²ü¸·¤òÀë¸À¤·¹ñ²ñ¤Ë·³¤òÆ°°÷¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÆâÍð¼óËÅ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸øÈ½¤ÇÆÃÊÌ¸¡»¡¤Ï¡ÖÈ¿¹ñ²ÈÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê·ûË¡Ãá½ø¤ÎÇË²õ»ö·ï¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÕúÈï¹ð¤Ë»à·º¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÕúÈï¹ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÈ½¤ÇÀµÅöÀ­¤ò¼çÄ¥¤·¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢