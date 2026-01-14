¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¸å1¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¤­¤ç¤¦14Æü¤ÎÊüÁ÷¤¬¡ÖÄÉÅé¡¦µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Úµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡Û20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»Ê²ñ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Àµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡õ¾®µÜ±Ù»ÒÆ±ÈÖÁÈ¤ÏÅö½é¡¢ÇÐÍ¥¤Îºä¸ýÎÃÂÀÏº¤ÎÊüÁ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤­¤Î¤¦13Æü¤Ëµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±Æü¤ÎÊüÁ÷¤¬¡ÖÄÉÅé¡¦µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò