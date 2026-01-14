アメリカのトランプ大統領はイランの反政府デモ参加者に対し、「抗議を続けて国家機関を乗っ取れ！」とデモの継続を呼びかけました。アメリカのトランプ大統領は13日、自身のSNSで「イランの愛国者たちよ、抗議を続けて国家機関を乗っ取れ！」と反政府デモの継続を呼びかけました。さらに「支援は間もなく到着する」とも書き込んでいます。具体的な「支援」の内容については説明していませんが、トランプ氏は軍事行動も辞さない姿