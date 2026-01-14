兵庫県競馬組合は、「令和7年優秀競走馬」について発表した。年度代表馬にはオケマルが選出された。オケマルは最優秀3歳中長距離馬にも選ばれ、シーズンを通じた安定した活躍が高く評価された。最優秀2歳馬にはココキュンキュンが選出された。3歳部門では、短距離馬にエイシンハリアー、中長距離馬にオケマルが選出。4歳以上の部門では、短距離馬にエコロクラージュ、中長距離馬にはオディロンがそれぞれ受賞した。また、牝馬