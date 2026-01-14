1999Ç¯¤Îºù²Ö¾Þ¡ÊG1¡Ë¤Ê¤É½Å¾Þ2¾¡¤òµó¤²¤¿¥×¥ê¥â¥Ç¥£¡¼¥Í¡ÊÌÆ30¡Ë¤¬¡¢1·î7Æü¤Ë±ÊÌ²¤·¤¿¡£¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¹¥¿¥Ã¥É¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¸ùÏ«ÇÏ·ÒÍÜ»Ù±ç»ö¶È¤Î½õÀ®ÂÐ¾ÝÇÏ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»º»Î®·´Æü¹âÄ®¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óËÒ¾ì¤ÇÍ¾À¸¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óËÒ¾ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ê¥â¥Ç¥£¡¼¥Í¤ÏÏ·¿ê¤Ë¤è¤ëµ¯Î©ÉÔÁ´¤Î¤¿¤á¡¢1·î7ÆüÁáÄ«¤ËÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤­¼è¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÂ­¸µ¤ÎÄË¤ß¤â°­²½¤·¡¢ÊüËÒÃÏ¤Ç²£¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â