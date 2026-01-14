13日夜から14日未明にかけ、岐阜県大垣市と愛知県一宮市で火事があり、あわせて3人の遺体が見つかりました。13日午後9時前、大垣市荒尾町の木造平屋建ての棟続きの集合住宅で火事があり、火元とみられる住居から1人の遺体が見つかりました。1人暮らしの清水弘美さん(70)と連絡が取れず、警察が遺体の身元確認を進めています。14日午前2時過ぎ、一宮市萩原町で木造2階建ての住宅が全焼するなどした火事があり、火元の住宅か