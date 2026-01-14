巨人の山瀬慎之助捕手（２４）が１３日、師匠であり、チームメートでもある甲斐拓也捕手（３３）への思いを明かした。１年目のオフから甲斐の自主トレに参加しており、今回が６年目となる。朝の散歩、朝食から練習、夕食まで１日中行動を共にしている師匠について「プロ野球選手で一番尊敬している人。僕にとってのゴールが甲斐さん。僕たち若い人たちもそうですし、周りのスタッフにもすごく気配りしていますし、器の大きい方