クリントン元米大統領と妻ヒラリー元国務長官＝24年8月、ヒューストン（AP＝共同）【ワシントン共同】クリントン元米大統領と妻ヒラリー元国務長官は13日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏を巡る疑惑に関し、下院で証言することを拒否すると発表した。民主党のクリントン氏はエプスタイン氏と親交があったことで知られ、疑惑を調査する監視・政府改革委員会が昨年8月に証言を命じる召喚状を出してい