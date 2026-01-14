ÂçÊ¬»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÇÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬ÊÌ¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ËË½¹Ô¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç³È»¶¤·¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï13Æü¤ÎÎ×»þ¹»Ä¹²ñ¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Î³Ø¹»¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë»öÂÖ¡×¤È¤·¤Æ¶µ¿¦°÷¤Î¸«¼é¤êÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Ø·¸À¸ÅÌ¤ÎÆó¼¡Èï³²ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¶µ°Ñ¤ÏÆ±Æü¡¢Æ°²è¤Îºï½ü¤òµá¤á¤ë¼êÂ³¤­¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¡£¹»Ä¹²ñ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»ÔÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É79¹»¤Î¹»Ä¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£»Ô¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë