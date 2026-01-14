国民生活そっちのけの党利党略との批判は免れない。高市早苗首相は23日に召集される通常国会冒頭で、衆院を解散する意向を自民党幹部に伝えた。衆院選は2月上中旬の投開票が想定される。首相は昨年10月に就任して以来、物価高対策を最優先に取り組む考えを繰り返し強調してきた。5日の記者会見で衆院解散について問われても「国民に高市内閣の物価高対策、経済対策の効果を実感いただくことが大切だ」と答えている。急な