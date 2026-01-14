2025年に長崎県内で発生した偽電話詐欺の認知件数は272件（前年比90件増）で、被害総額は11億4374万円（同8億3479万円増）に上り、過去最悪となったことが13日、県警のまとめで分かった。警察官をかたる手口が横行している。偽電話詐欺のうち、警察官や家族などを名乗ってのオレオレ詐欺は127件（同105件増）で、被害総額は9億3375万円（同7億7825万円増）となった。大半は警察官を装うものだったという。組織犯罪対策課の神