なぜ気付かなかったのか、悔いても悔やみきれない−。昨年12月に警察官をかたる偽電話詐欺で1200万円をだまし取られた70代の男性が取材に応じた。定年まで勤め上げ、ためた全財産を奪われた。「各地で被害が相次いでいる。自分の経験を少しでも予防に役立ててほしい」。そう言う男性は終始視線を落としつつ、とつとつと犯行グループの「アメとムチ」に翻弄（ほんろう）された経緯を語り出した。11月半ば、1人で暮らす長崎県島