警察官をかたる詐欺の電話は、現役の警察官の元にもかかってきている。実際に電話を受けた長崎県警生活安全企画課の50代男性は、犯行グループの特徴を「事実関係が間違っていることでも堂々と自信を持って話してくる」と解説する。「あなたは悪くない」などの言葉で親身になったふりをしてだますのだという。男性のスマートフォンに国際電話の着信があったのは昨年9月。「クレジットカードが不正利用された」と言われ、警察の